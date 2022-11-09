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НовостиОбщество9 ноября 2022 15:46

Автокурьеры оценили уровень агрессии на дорогах Москвы

Также сотрудники служб доставки отметили увеличение числа заторов
Ирина РЕБРИКОВА
Практически каждый второй опрошенный автокурьер заявил, что уровень агрессии водителей на дорогах Москвы стабильно высок

Практически каждый второй опрошенный автокурьер заявил, что уровень агрессии водителей на дорогах Москвы стабильно высок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опрошенные сервисом Dostavista столичные автокурьеры отметили повышение уровня агрессии от московских водителей, сообщает «Мослента» со ссылкой на итоги опроса. Больший по сравнению с началом 2022 года уровень агрессии на дорогах Москвы отметили 24% респондентов.

Большинство же участников исследования - 42% - заявили, что роста агрессии не заметили, однако добавили, что ее уровень и так остается стабильно высоким. При этом 18% автокурьеров заявили, что расценивают атмосферу на столичных улицах как доброжелательную.

Спросили участников исследования и о пробках. Каждый второй - 47% опрошенных - заявил, что для Москвы пробки остаются очень значимой проблемой. А каждый третий заявил, что по сравнению с началом 2022 года количество заторов возросло.

Ранее KP.RU рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября 2022 года в Москве. Так, самым привлекательным предложением стала вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой в размере до 500 тыс. рублей.