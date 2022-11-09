Автокурьеры оценили уровень агрессии на дорогах Москвы

Практически каждый второй опрошенный автокурьер заявил, что уровень агрессии водителей на дорогах Москвы стабильно высок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опрошенные сервисом Dostavista столичные автокурьеры отметили повышение уровня агрессии от московских водителей, сообщает «Мослента» со ссылкой на итоги опроса. Больший по сравнению с началом 2022 года уровень агрессии на дорогах Москвы отметили 24% респондентов.

Большинство же участников исследования - 42% - заявили, что роста агрессии не заметили, однако добавили, что ее уровень и так остается стабильно высоким. При этом 18% автокурьеров заявили, что расценивают атмосферу на столичных улицах как доброжелательную.

Спросили участников исследования и о пробках. Каждый второй - 47% опрошенных - заявил, что для Москвы пробки остаются очень значимой проблемой. А каждый третий заявил, что по сравнению с началом 2022 года количество заторов возросло.

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