Ефимов: В Москве появятся производства кормов для животных и стройматериалов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в Москве набирают обороты. Теперь к ним добавится создание в столице заводов по производству кормов для животных и стройматериалов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для этих МаИП инвесторы получат в аренду от города без торгов два земельных участка. Их общая площадь - 7,8 гектара.

«Компании планируют вложить в эти объекты около 2,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Трудоустроиться на новые предприятия смогут более 400 человек».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что решения о выделении земли для новых заводов одобрены Градостроительно-земельной комиссией столицы.

«Договоры аренды с инвесторами заключат на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство объектов», – добавил Гаман.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1. Производственный комплекс по выпуску импортозамещающих стройматериалов выглядит в цифрах так:

- участок в Новой Москве - 5,8 гектара;

- площадь сооружений - 6,4 тысячи квадратных метров;

- вложения - 900 миллионов рублей;

- 70 рабочих мест;

- ежегодное производство до 1,5 тысячи квадратных метров фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверхкрупноразмерных модулей, применяемых при возведении домов. Кстати, модули уже делают на экспериментальном заводе компании, созданном в рамках МаИП.

2. Завод по выпуску кормов для домашних животных:

- участок в Южном Бутове на юго-западе столицы - 2 гектара;

- площадь сооружений - 2,2 тысячи квадратного метра;

- инвестиции - около 1,5 миллиарда рублей;

- около 350 рабочих мест;

- ежегодное производство до 10 миллионов тонн сухого корма для питомцев - кошек, собак и рыб.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания-инвестор специализируется на консервировании и переработке мяса для животных.

ВАЖНО

Для антикризисной поддержки бизнеса в марте 2022 года правительство Москвы решило выделять инвесторам в аренду земли для развития производств. При этом ставка льготная - один рубль в год. Она сохраняется весь срок действия договоров.

Благодаря помощи города бизнес уменьшает расходы на создание рабочих мест. Кроме того, быстро начинает выпускать необходимые жителям и городу товары.