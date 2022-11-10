Призы в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» получили три проекта Москвы - Сергунина

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» подвела итоги конкурса. В финале за награды состязались 296 претендентов из 63 регионов России. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, призы получили сразу три столичных проекта. Гран-при отмечено мобильное приложение «Узнай Москву».

«Экспертное жюри высоко оценило проекты, представленные столицей. Помимо того, что наивысшую награду получило приложение “Узнай Москву”, гид по литературным маршрутам, размещенный на одноименном портале, занял третье место в номинации “Лучший велосипедный маршрут”. А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории “Лучший межрегиональный маршрут”», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, в финале конкурса также были маршрут портала «Узнай Москву» по знаменитым советским высоткам и проект для детей «Узнай Москву с Чевостиком».

КОНКРЕТНО

1. Портал и мобильное приложение «Узнай Москву» — это интерактивный онлайн-гид в вашем смартфоне. На платформе представлены 240 маршрутов по разным районам столицы. К ним добавлены фото и познавательная информация по более чем 2,2 тысячам зданий, свыше 680 памятникам и 350 музеям. Кроме того, можно узнать данные о 334 исторических личностях. Для удобства пользователей есть интерактивная карта.

Приложение скачали около 300 тысяч раз. Его легко найти в App Store и Google Play. Можно воспользоваться и облегченной версией для устройств с операционной системой Android.

2. Туристический двухдневный маршрут «Современное искусство двух столиц», подготовленный Мостуризмом в этом году, посвящен современному искусству Москвы и Санкт-Петербурга. В нем собраны самые популярные арт-пространства, арт-кафе, галереи и другие площадки. Туристы могут заранее выбрать нужный им маршрут и купить билеты. В перспективе сюда постепенно будут добавляться новые места. Подробнее - в сервисе Russpass.

3. Велосипедный двухчасовой маршрут «Гид по литературным местам» - это первая такая аудиопрогулка, разработанная два года назад командой проекта «Узнай Москву». В пути длиной 19 километров - 11 точек, среди которых исторические здания, площади и бульвары, представленные в произведениях писателей XIX–XX веков.