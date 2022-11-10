Наталья Сергунина подвела итоги первой Московской недели интерьера и дизайна

Фото: Пресс-служба ДПиИР

С 1 по 6 ноября в Москве прошла Первая Московская неделя интерьера и дизайна, которая стала важным событием для российского и зарубежного бизнеса. Тематические мероприятия привлекли самую широкую аудиторию — от начинающих специалистов и экспертов индустрии до потенциальных покупателей и просто интересующихся современным дизайном.

«Московская неделя интерьера и дизайна собрала столичных, региональных и зарубежных представителей отрасли. Благодаря участию в этом событии российские компании смогли продемонстрировать впечатляющий ассортимент и импортозамещающий потенциал своих товаров. Подтверждением их конкурентоспособности стали подписанные контракты на поставки продукции в дружественные страны, например, в Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Кроме того, отечественные предприятия нашли новых бизнес-партнеров внутри страны. В итоге общая сумма заключенных соглашений превысила 7,7 миллиарда рублей», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, московская компания по производству полностью автономных модульных домов заключила контракт с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Она будет представлять продукцию российского бренда на ближневосточном рынке. Совсем скоро туда поставят первые 20 домов, которые не требуют подключения ни к электричеству, ни к водоснабжению за счет установленных на крыше солнечных панелей и накопительных баков для сбора дождевой воды.

Всего свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна представили больше 350 отечественных и зарубежных компаний. Около 300 из них — из Москвы и Подмосковья, также было представлено 17 брендов из Индии, Турции, Вьетнама и других стран.

Среди участников были не только крупные, но и малые отечественные бренды, которые смогли представить свои изделия широкой публике.

Площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны ВДНХ, «Цифровое деловое пространство» на Покровке, музеи, торговые центры и другие локации.