Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» построены еще пять корпусов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о завершении строительства еще пяти производственных корпусов первой очереди индустриального парка «Руднево». Напомним, создаваемый на востоке столицы новый индустриальный парк станет крупнейшим в Москве и одним из самых больших в России. Его внесли в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. В будущем он будет включён в состав столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«Недавно были введены в эксплуатацию первые два производственных корпуса общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Теперь завершено строительство еще пяти. Их площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров».

По его словам, создание сооружений индустриального парка уже вышло на финишную прямую. В них появятся компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, «Руднево» занимает более 38 гектаров.

«На очереди – ввод в эксплуатацию еще девяти корпусов первой очереди и опытного производства с конструкторским бюро второй очереди парка», – добавил глава ведомства.

Стоит отметить, что компании в «Руднево» после включения в ОЭЗ «Технополис Москва» смогут пользоваться преференциями его резидентов. Сюда входят, к примеру, освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов, сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль, режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. Среди удобств для резидентов и арендаторов - широкополосный доступ в интернет, единое окном для взаимодействия с госструктурами, общественные пространства, столовая и кафе, парковки.

«Индустриальный парк расположен рядом с метро, имеет удобные подъезды и развитую улично-дорожную сеть», – пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ВАЖНО

«Руднево» строится с применением современных отечественных высокоскоростных технологий. Фрагменты будущих сооружений выпускают на заводе, доставляют на площадку и собирают, словно конструктор. Это сокращает сроки строительства на 35–50 процентов, а его стоимость – на 10–15 процентов.