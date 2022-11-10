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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:25

Более 6,7 тысячи детей-сирот за последние 10 лет стали обладателями квартир в Москве

В 2022 году жильем обеспечат еще 900 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Квартиры предоставляют по программе «Жилище»

Квартиры предоставляют по программе «Жилище»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за последние десять лет порядка 6,7 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир. Власти города продолжают оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения – в 2022 году не менее 900 ребят также получат недвижимость, сообщил ТАСС со ссылкой на министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Уточняется, что в рамках столичной программы «Жилище» все дети-сироты, по которым были приняты положительные решения Комиссии по решению жилищных вопросов, получают благоустроенные помещения от властей города.

Ранее KP.RU сообщал, что ключи от новых квартир получили еще пять детей-сирот в подмосковной Коломне. На приобретение недвижимости из бюджета выделили 150 млн рублей. Средняя площадь жилья – 30 квадратных метров. Все квартиры готовы к заселению: в них сделан ремонт, установлена сантехника и газовая плита.