Гидрометцентр: облачная погода и до +9 градусов ожидается в Москве 10 ноября

В ночь на пятницу ожидается небольшой дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в четверг, 10 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, влажность – 85%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу в столице ожидается дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +6…+8 градусов. Днем пасмурная погода сохранится. Температура поднимется до +9 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 10 ноября стала самой теплой в Москве с 1948 года. Минимальная температура составила +9,1 градуса на метеостанции ВДНХ и +9,2 градуса в центре города. Однако уже в понедельник в столицу придут морозы. Местами выпадает снег.