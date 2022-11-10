Жители Новой Москвы сэкономят 25 минут благодаря новой станции метро «Потапово»

Новую станцию обещают открыть в начале 2024 года Фото: Стройкомплекс Москвы

Новая южная конечная станция Сокольнической линии столичной подземки «Потапово» позволит жителям поселения Сосенское в Новой Москве экономить на дороге до 25 минут за одну поездку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комплекса градостроительной политики и строительства.

«Потапово» будет располагаться рядом с пересечением улицы Александры Монаховой и строящейся трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», юго-восточнее ТЦ «Глобус».

На текущий момент готовность станции составляет 58%. Планируется, что объект сдадут в начале 2024 года.

- Сейчас устанавливают основные монолитные конструкции и верхнее строение пути, а также проводят монтаж инженерного оборудования, - говорится в сообщении агентства.

«Потапово» станет первой наземной и при этом отапливаемой станцией московского метро. Ранее KP.RU рассказал, как она будет выглядеть.