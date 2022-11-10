В Москве за сутки выявили 979 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 238 252 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за прошедшие сутки выявили 979 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице зарегистрировали 1124 больных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 10 ноября.

Госпитализировали 146 москвичей, 754 пациента вылечились от ковида, 12 человек умерли. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 3 238 252 человек, из них 3 047 749 жителей выздоровели, а 46 737 – умерли.

В России за последние 24 часа зафиксировали 5594 случая заболевания коронавирусом. В стационары попали 1165 человек, а 7623 пациентов выздоровели после болезни. Вирус унес жизни 61 человека.

Ранее KP.RU сообщал, что за сутки в Московской области выявили 203 новых случая COVID-19. Госпитализация понадобилась для 47 человек, 198 пациентов выздоровели, один — умер. Днем ранее в регионе зафиксировали 163 инфицированных ковидом.