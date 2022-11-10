На северо-западе Москвы на треть снизилось количество нарушений в сфере землепользования

Госинспекция по недвижимости ведет активный демонтаж самостроя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О выявлении, пресечении и профилактике нарушений в сфере землепользования и использования нежилых помещений с января по сентябрь 2022 года рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

За три квартала 2022 года в Северо-Западном административном округе специалисты Госинспекции по недвижимости Москвы обследовали почти 47,5 миллиона квадратных метров территории и выявили 490 нарушений при использовании объектов недвижимости.

«Количество нарушений при использовании земель на территории СЗАО за девять месяцев этого года существенно сократилось. Специалисты зафиксировали 233 земельных правонарушения, что на треть меньше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительных результатов удалось достичь благодаря информационно-разъяснительной работе с бизнесом и профилактике нарушений», - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Помимо этого, Госинспекция по недвижимости ведет активный демонтаж самостроя: за три квартала специалисты выявили 190 незаконных построек, свыше 11 тысяч квадратных метров самостроя уже ликвидировано. Также, на начальном этапе было пресечено три факта незаконных строительных работ на территории Северо-Западного административного округа.