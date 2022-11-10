Бандиты ограбили мужчин на 4 млн долларов в аэропорту Домодедово

По неподтвержденным данным, полиция Москвы уже нашла брошеные машины налетчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столичном аэропорту Домодедово утром 10 ноября произошло вооруженное ограбление, сообщает РИА Новости. Налетчики обстреляли автомобиль Lexus и отобрали у его пассажиров сумку с большой суммой и сбежали с места преступления на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

В Москве после налета объявили план «Перехват», преступников разыскивают.

Предположительно, добычей бандитов стали 4 миллиона долларов. В результате инцидента, произошедшего на привокзальной площади аэропорта, никто не пострадал.

По данным Телеграм-канала Baza, деньги привезли с собой двое граждан Киргизии, планировавшие купить бизнес в Москве. Они не оказали сопротивления вооруженным автоматами налетчикам и отдали деньги. Также, по данным источника, преступники использовали две машины, которые уже обнаружили брошенными в лесу.

Ранее KP.RU сообщил, что выбросившая из окна годовалую дочь жительница Чертаново удивила следователей отсутствием раскаяния о своем поступке.