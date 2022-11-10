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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 10:38

Бандиты ограбили мужчин на 4 млн долларов в аэропорту Домодедово

По неподтвержденным данным, жертвами преступников стали граждане, прилетевшие из Бишкека
Ирина РЕБРИКОВА
По неподтвержденным данным, полиция Москвы уже нашла брошеные машины налетчиков

По неподтвержденным данным, полиция Москвы уже нашла брошеные машины налетчиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столичном аэропорту Домодедово утром 10 ноября произошло вооруженное ограбление, сообщает РИА Новости. Налетчики обстреляли автомобиль Lexus и отобрали у его пассажиров сумку с большой суммой и сбежали с места преступления на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

В Москве после налета объявили план «Перехват», преступников разыскивают.

Предположительно, добычей бандитов стали 4 миллиона долларов. В результате инцидента, произошедшего на привокзальной площади аэропорта, никто не пострадал.

По данным Телеграм-канала Baza, деньги привезли с собой двое граждан Киргизии, планировавшие купить бизнес в Москве. Они не оказали сопротивления вооруженным автоматами налетчикам и отдали деньги. Также, по данным источника, преступники использовали две машины, которые уже обнаружили брошенными в лесу.

Ранее KP.RU сообщил, что выбросившая из окна годовалую дочь жительница Чертаново удивила следователей отсутствием раскаяния о своем поступке.