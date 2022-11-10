Брошеного мальчика заметили около остановки на юго-западе Москвы

Сейчас ребенок находится в больнице, личность его родителей устанавливают. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения малолетнего ребенка около автобусной остановки на Ленинском проспекте. Возраст мальчика – примерно восемь-девять лет, сообщили в ведомстве.

Ребенка без сопровождения взрослых заметили примерно в 05:56 10 ноября. По словам прохожих, он выглядел испуганно и не мог рассказать никакую информацию о себе. Неравнодушные горожане вызвали на место сотрудников полиции. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице. Правоохранители выясняют, кто его родители.

Гагаринская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. По ее результатам и дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Ранее KP.RU сообщал, что мать выкинула годовалую дочь с высоты 11 этажа жилого дома в Чертаново. Девочку госпитализировали в больницу, но в течение суток она скончалась от серьезных травм. Женщину задержали, на допросе она признала вину и не высказала слов сожаления о произошедшем.