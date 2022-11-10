Актер Андрей Стоянов найден мертвым в Москве

Стоянов умер ночью 10 ноября в своей квартире Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 ноября в Москве был обнаружен мёртвым российский актёр Андрей Стоянов. В правоохранительных органах отметили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

- Актер Андрей Стоянов, 9 мая 1974 года рождения, обнаружен мертвым в Москве. Признаков насильственной смерти нет, причины выясняются, - говорит источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Стоянов умер ночью 10 ноября в своей квартире, его тело обнаружили родные. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность. Актёр снимался в таких фильмах, как «Дылды», «Люби их всех», «Перелётные птицы», «Фантом», «Соседи 3» и в сериале «Склифосовский».

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