Андрей Бочкарёв: На строящейся станции метро «Потапово» ведутся работы по сооружению монолитных конструкций

Открытие станции метро «Потапово» Сокольнической линии метро сократит время на поездку пассажиров по городу на 20-25 минут. Фото: stroi.mos.ru.

Новая станция Сокольнической линии «Потапово» после открытия сэкономит время в дороге для москвичей на 20-25 минут. Ее строительство началось год назад, планируется, что первых пассажиров она примет в начале 2024 года. Сейчас станция готова на 54%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мы продолжаем работы по продлению Сокольнической линии метрополитена. На строящейся станции «Потапово», возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Продление красной ветки метро от станции «Коммунарка» до «Потапово» улучшит транспортную доступность для жителей районов Сосенское, Воскресенское и Щербинка Новомосковского административного округа. Они смогут тратить на дорогу на 20-25 минут меньше, чем сейчас.

Андрей Бочкарёв отметил, что благодаря вводу станции улучшится и экология в поселении Сосенское. После того, как в этот район придет метро, интенсивность движения наземного транспорта заметно снизится.

По словам декана факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгения Михайленко, с открытием новых станций метро жители близлежащих районов, безусловно, получают дополнительные комфорт и удобство. Время, которое они тратят на дорогу до работы, существенно сокращается.

«Результаты свежего соцопроса показали, что только 29% москвичей тратят на дорогу до работы или учебы от 15 до 30 минут. Большинство жителей столицы - около 60% - тратят на этот путь до полутора часов в один конец. А есть еще 6% горожан, которые в пути до работы проводят от полутора до двух часов. При этом 60% опрошенных заявили, что в идеале дорога до работы должна занимать до 30 минут, еще 32% москвичей ответили, что не хотят тратить на это больше часа», - рассказал Евгений Михайленко.

Станцию «Потапово» строят по принципиально новой технологии. Она станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метрополитене. Чтобы пассажирам было комфортно ею пользоваться, в вестибюле установят больше вентиляционного оборудования, которое позволит увеличить подачу теплого воздуха. Необычным будет и дизайн станции: ее украсит скульптура всемирно известного автора, члена Союза художников России Даши Намдакова.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров. Строительные работы на Большом кольце московского метрополитена будут завершены к концу 2022 года. Для пассажиров его полностью откроют в начале 2023 года.