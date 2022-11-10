Троицкая линия метро в Москве: Участок от «Новаторской» до «Бачуринской» готов на две трети

Фото: stroi.mos.ru

В столичной подземке продолжается создание перспективной Троицкой линии. Напомним, маршрут фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, отрезок между станциями «Новаторская» и «Бачуринская» на территории Коммунарки готов на 65 процентов.

«На всех пяти станциях участка длиной 13 километров завершаются монолитные работы», - отметил заммэра.

По его словам, специалисты также заняты обратной засыпкой котлованов и архитектурной отделкой. Кроме того, ведется обустройство пройденных между ними тоннелей. При этом по всему отрезку на путях жесткое основание сделано более чем на три четверти, верхнее строение - более чем наполовину.

Как уточнил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, на четырех из пяти станций уже начался монтаж инженерных систем с установкой электрических кабелей, трубопроводов и систем вентиляции. Сюда входят «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

При этом на «Новаторской» ведется проходка оборотных тупиков горным способом. На станции «Мамыри» (рабочий вариант названия - «Корниловская») - сооружение основных конструкций двух вестибюлей. На станции «Генерала Тюленева» скоро стартует монтаж инженерных систем тягово-понизительной подстанции.

Фото: stroi.mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

Новую линию строят поэтапно. Параллельно с участком от «Новаторской» до «Бачуринской» продолжают прокладывать центральный отрезок - от «ЗИЛа» до «Новаторской». Всего «Мосинжпроект» курирует возведение девяти станций на этих двух участках. В списке - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри».

КОНКРЕТНО

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Она пересечёт Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

Длина трассы - около 40 километров.

На маршруте - 17 станций. При этом станции «Севастопольский проспект» и «ЗИЛ» станут пересадочными на МЦК.

Около будущих станций линии сегодня живут порядка 1 миллиона человек. Плюс еще несколько сотен тысяч - работают или учатся.

Головной участок Троицкой линии планируют запустить ориентировочно в 2024 году.