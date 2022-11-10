Выбросившая дочь из окна 11 этажа жительница Москвы арестована до 8 января 2023 года

Обвиняемая заявила, что хотела убить и дочку, и себя Фото: прокуратура Москвы

Жительница юга Москвы, которая 8 ноября 2022 года выбросила из окна 11 этажа годовалую дочь, арестована Чертановским районным судом на два месяца - до 8 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. 26-летнюю девушку обвиняют в расправе над годовалой девочкой, которая выжила после падения, но затем в течение суток скончалась в медучреждении.

- В судебном заседании обвиняемая не возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.

Во время суда девушка полностью признала свою вину. Она заявила, что хотела убить и дочь, и себя. Довести задуманное до конца ей помешали ворвавшиеся в квартиру спасатели, а также медики, которые смогли ее откачать после попытки суицида.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве малолетнего. В ближайшее время обвиняемую отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование находится под контролем столичной прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщил, что за несколько месяцев до произошедшего обвиняемая рассталась с отцом дочери и находилась в депрессии.