Москвичам раздали 30 тысяч упаковок шоколада и печенья во время закрытия части оранжевой ветки метро

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На станциях Московского метрополитена «Новые Черемушки» и «Октябрьская», в период закрытия участка Калужско-Рижской линии пассажирам раздавали шоколад печенье и угощали чаем. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как отметили в ведомстве, в период с 4 по 8 октября был закрыт участок оранжевой ветки метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская», и за это время москвичам раздали по 15 тысяч упаковок шоколада и печенья, а также разлили 3 750 литров чая.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве досрочно запустили закрытый участок Калужско-Рижской линии метро, который был закрыт с 4 ноября. Перекрытия начали снимать днём 8 ноября, убирая заграждения с Профсоюзной улицы, а также с проспектов 60-летия Октября и Ленинского. Причиной закрытия было строительство тоннеля Троицкой линии метро.