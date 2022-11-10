Бездомного задержали по подозрению в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москве

Тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 9 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-востоке Москвы правоохранители задержали бездомного, подозреваемого в причинении смертельных травм мужчине, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По данным ведомства, вечером 9 ноября 2022 года в заброшенном помещении на Ставропольской улице обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. На вид погибшему было около 40-45 лет. По подозрению в совершении преступления задержали бездомного мужчину, который злоупотребляет спиртным.

Правоохранители проводят с фигурантом уголовного дела следственные действия. Детали ЧП устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что на юго-востоке Москвы 18-летний парень заманил женщину в мусорную камеру, а затем избил и изнасиловал ее. Злоумышленника задержали, его причастность к преступлению подтвердили. В отношении насильника возбуждено уголовное дело.