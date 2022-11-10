Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию для студентов в Москве

Аналитики назвали вакансию гувернера самой высокооплачиваемой для московских студентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию для подработки студентам. Так, в Москве работодатель готов платить гувернеру со знанием английского языка от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

«Среди главных требований к кандидату - знание английского языка на уровне С1-С2. Оплата от 200 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от знания иностранного языка», - уточнили специалисты.

Еще один вариант для подработки в столице – водитель-курьер с доходом до 130 тысяч рублей в месяц. У соискателя должен быть автомобиль, смартфон и водительское удостоверение категории В. Кроме того, студенты смогут подработать программистом в частной школе: специалистам готовы платить 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи хотят зарабатывать от 170 тыс. рублей в месяц. Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов в возрасте от 45 до 55 лет – порядка 178 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - у молодых сотрудников – около 128 тыс. рублей.