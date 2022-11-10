Следователи завершили расследование инцидента со стрельбой в здании МФЦ на юго-востоке Москвы

Следователи завершили расследование стрельбы в здании МФЦ на юго-востоке Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 48-летнего мужчины, устроившего стрельбу в отделении МФЦ 7 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба московского Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина пришёл в отделение МФЦ, расположенное в юго-восточной части Москвы, и сразу открыл стрельбу из огнестрельного оружия по посетителям и сотрудникам центра. Два человека погибли на месте, ещё четверых пострадавших, в том числе 10-летнего ребёнка, госпитализировали с ранениями.

Во время расследования была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она указала на то, что напавший на МФЦ нуждается в специализированном лечении, так как не осознавал свои действия во время атаки из-за выявленного психического расстройства.

Уголовное дело передали в суд, и теперь следователи настаивают на необходимости принудительного помещения стрелка на лечение.

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