Москвичи устроили стихийный мемориал у места падения выброшенной из окна девочки на юге Москвы

Мать девочки созналась в содеянном Фото: ГСУ СК России по Москве

На юге Москвы в Чертаново на месте падения годовалой девочки, которую мать выбросила из окна 11 этажа, появился стихийный мемориал из мягких игрушек, цветов и свечей. Его фотографии опубликованы в группе «ЧЕРТАНОВО» «ВКонтакте».

Горожане оставляют вещи у стены дома в Сумском проезде на протянувшейся вдоль первого этажа газовой трубе, а также на ветвях расположенного рядом дерева.

Как сообщал KP.RU ранее, трагическое происшествие произошло 8 ноября. 26-летняя жительница Чертаново выбросила из окна квартиры на 11 этаже годовалую дочь и попыталась покончить с собой. Обе выжили, однако девочка затем скончалась в больнице.

Девушку обвинили в убийстве ребенка и арестовали до 8 января 2023 года. Она полностью признала свою вину. В ближайшее время ее отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.