Стали известны подробности грабежа на сумму 4 млн долларов в аэропорту Домодедово

Полиция устанавливает личности нападавших, в Москве введн план "Перехват" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время налета на привокзальной площади аэропорта Домодедово бандиты похитили не только 4 млн долларов, но и людей, которые должны были встречать прилетевших из Бишкека мужчин, что привезли крупную сумму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Двое мужчин с крупной суммой для покупки бизнеса прилетели из Бишкека в Москву утром 10 ноября. Когда их по выходу из здания аэропорта встретили коллеги, произошел налет. Преступники в масках и, предположительно, с автоматами отобрали рюкзак и чемодан, в которых были деньги.

После этого налетчики схватили нескольких мужчин, заставили сесть в собственные автомобили, сели в них и сами и угнали две дорогих иномарки Lexus и Toyota Land Cruiser вместе с сидящими внутри людьми.

Вскоре и автомобили, и похищенных нашли в лесу. Люди не пострадали. Как сообщал KP.RU ранее, введен план «Перехват». Полиция устанавливает личности всех участников нападения.