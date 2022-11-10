Новостройки в новой Москве подключили к скоростному интернету

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Около 150 тысяч жителей новых домов Москвы получили доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с. С начала года компания МТС проложила каналы связи в 250 многоэтажках, которые недавно ввели в эксплуатацию (см. рубрику «Конкретно»). Это позволило жильцам, которые купили квартиры, не только сделать, но и сохранить красивый ремонт, установив проводное подключение к интернету в нужных местах и «умный дом».

По данным экспертов, на то, каким будет интернет дома влияет в том числе и конфигурация квартиры. Поэтому можно еще на этапе планирования ремонта создать кабельное подключение для определенных устройств с более высокой скоростью доступа в Сеть, чем по сети Wi-Fi. И это касается не только технологий «умного дома», но и подключения в квартире Smart ТВ, ТВ-приставки, стационарного компьютера и других устройств.

- Высокоскоростное домашнее соединение – новый стандарт жизни, позволяющий одновременно выходить в Сеть с большего количества устройств, за секунды скачивать «тяжелый» контент, смотреть онлайн-фильмы в высоком качестве даже в вечернее время и решать любые другие задачи. Для жителей 96% домов столицы этот стандарт уже доступен. Мы расширяем сеть, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми технологиями, в том числе и продуктами экосистемы нашей компании - от охранной сигнализации до современного онлайн-кинотеатра по доступным ценам, – сообщил Павел Плясенко, директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС.

Он уточнил, что с начала года к цифровым сервисам МТС по всей Москве подключились более 50 тысяч семей.

КОНКРЕТНО

Скоростной интернет доступен жителям высотных домов в Некрасовке, Гольяново, Черемушках, Марьиной Роще, Измайлово, Раменках, Хамовниках, Перово, Куркино и других районах столицы. Подключены к сети квартиры в жилых комплексах, в том числе «Крылья», «Зеленоград Сити», «Ривер Скай», «Андерсен», «Вест Гарден», «Гринада», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «Баланс», «Хорошевский», Kazakov Grand Loft, «Зиларт», «Вестердам», «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Эталон Сити», клубный дом Carre Blanc.