Налет в аэропорту Домодедово мог быть спланирован по наводке

Полицейские выяснили, что налет был совершен по наводке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Налет на прибывших из Бишкека предпринимателей с четырьмя миллионами долларов готовился по наводке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эти данные выяснились в ходе предварительного расследования.
Кто-то сообщил преступникам информацию о прибытии перевозивших крупную сумму граждан Киргизии. Ее хватило, чтобы дерзкое преступление увенчалось успехом.
Группа преступников в масках и с автоматами в руках, как уже сообщал KP.RU, утром 10 ноября напала на площади перед аэропортом Домодедово на перевозивших деньги мужчин, а также тех, кто их встречал.
Отобрав рюкзак и чемодан с деньгами, бандиты угнали машины встречавших. При этом предварительно в них затолкали несколько человек. И людей, и автомобили позднее полицейские нашли в лесу. Похищенные не пострадали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников преступной группы.