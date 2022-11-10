Налет в аэропорту Домодедово мог быть спланирован по наводке

Полицейские выяснили, что налет был совершен по наводке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Налет на прибывших из Бишкека предпринимателей с четырьмя миллионами долларов готовился по наводке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эти данные выяснились в ходе предварительного расследования.

Кто-то сообщил преступникам информацию о прибытии перевозивших крупную сумму граждан Киргизии. Ее хватило, чтобы дерзкое преступление увенчалось успехом.

Группа преступников в масках и с автоматами в руках, как уже сообщал KP.RU, утром 10 ноября напала на площади перед аэропортом Домодедово на перевозивших деньги мужчин, а также тех, кто их встречал.

Отобрав рюкзак и чемодан с деньгами, бандиты угнали машины встречавших. При этом предварительно в них затолкали несколько человек. И людей, и автомобили позднее полицейские нашли в лесу. Похищенные не пострадали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников преступной группы.