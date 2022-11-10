Вильфанд пообещал москвичам аномальное потепление до +12, а потом приход зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ноябрь встретил москвичей аномально теплой погодой. На календаре 10 число, а столбики термометров в дневные часы прогреваются до двузначных цифр.

В субботу, 12 ноября, дневные температуры будут максимальными за весь период метеонаблюдений, 10-12, а на юге даже 13 градусов. Эти показатели больше соответствуют концу сентября.

Теплая погода продержится до вечера воскресенья, а затем придет похолодание, повеет зимой. К понедельнику, 14 ноября, на дорогах появится первый гололед, начнет срываться снег.

Но настоящих снегопадов, конечно же, ждать не стоит.

- Снег выпадет на 1-2 сантиметра, это, конечно, еще не снежный покров. Но зима приходит. Дневные температуры скоро станут отрицательными, мы переходим во вполне зимний режим, - рассказал Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Середина ноября обещает быть ветреной, 13 числа порывы возможны до 20 метров в секунду.

Прошедший октябрь оказался одним из самых теплых в России с 1891 года. Он стал третьим в списке месяцев с максимально комфортной температурой за всю историю метеорологических наблюдений в стране, сообщает телеканал "360".

Ранее, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал прогноз на предстоящую зиму в столице. В этом году она, вероятнее всего, не будет суровой, считает эксперт. Что касается снежного покрова, то его устойчивого образования следует ждать с приходом календарной зимы, сообщает "Москва 24".