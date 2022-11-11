Наталья Сергунина: Столичные экспортеры выберут зарубежные выставки для участия при поддержке города в 2023 году

Фото: Пресс-служба ДПиИР

На сайте Московского экспортного центра (moscow-export.com/opros-exhibition/) открылось голосование для компаний, ориентированных на внешние рынки. Их приглашают выбрать самые перспективные зарубежные выставки для презентации товаров и услуг в 2023 году. Опрос продлится до 24 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина. По итогам будет сформирован план участия столичного бизнеса в крупных международных экспозициях и форумах под брендом Made in Moscow («Сделано в Москве»).

«Такая мера поддержки традиционно пользуется высоким спросом. За шесть лет 1,5 тысячи московских компаний представляли город более чем на 80 международных выставках. На этот раз предпринимателям предлагают выбрать события в 11 категориях — от информационных технологий до электроники и креативных индустрий», — отметила Наталья Сергунина.

В список также вошли масштабные профильные выставки для производителей мебели, продуктов питания и детских товаров. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МЭЦ. Опрос также подразумевает выбор многоотраслевых мероприятий. Компании смогут проголосовать за события в странах Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ или предложить свои варианты.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что в 2022 году стенды Made in Moscow работали на выставках в ОАЭ, Армении, Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. В ноябре и декабре объединенные экспозиции впервые будут представлены в Алжире и Индии.

Принять участие в зарубежных мероприятиях при поддержке МЭЦ могут компании, зарегистрированные в столице не менее шести месяцев назад. Они не должны иметь налоговых задолженностей на сумму свыше 100 тысяч рублей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности. Московский экспортный центр берет на себя все деловые расходы, в том числе на аренду и оформление стенда, регистрационные взносы, логистику, организацию переговоров и услуги переводчиков.