В Москве построят первый спорткомплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Инвестор построит в столице первый спортивный объект по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Басманном районе. После ввода объекта в эксплуатацию туда смогут трудоустроиться 70 человек. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Москва продолжает реализацию специальной программы, по созданию мест приложения труда, – отметил Владислав Овчинский. - Недавно город подписал соглашение с компанией из структуры ГК «Гранель» о строительстве современного спорткомплекса площадью более трех тысяч квадратных метров в Басманном районе. В реализацию проекта девелопер вложит около 479 миллионов рублей».

Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. Он станет первым спортивным объектом, который возведут в рамках программы симулирования создания мест приложения труда. Здесь впоследствии смогут работать 70 человек.

После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство жилья на Малой Почтовой улице, в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК.

«Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна», – пояснил первый вице-президент ГК «Гранель» Александр Кушнарев.

Кроме того, у девелоперов есть возможность увеличить объем льгот. Для этого необходимо сократить сроки реализации проекта. Так, при сокращении срока создания МПТ от полугода до года льгота увеличится на 5 процентов, более одного года – на 10 процентов.

Направлять заявки на участие в программе МПТ девелоперы могут в режиме онлайн.