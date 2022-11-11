Ефимов: В Москве по льготной программе аренды земли построят производственный комплекс на 230 рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва оформила уже девятый договор с инвестором о выделении земли по льготной ставке один рубль в год. Масштабным инвестиционным проектом (МаИП) займется компания «Горизонт-А». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в ее планах - строительство производственного комплекса по выпуску дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. Для этого подобран участок в 0,32 гектара на Сормовском проезде в Выхино-Жулебино на юго-востоке города.

«Инвестиции в проект оцениваются в 180 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Работать на предприятии смогут около 230 человек».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что выделение участка было одобрено Градостроительно-земельной комиссией. Площадь комплекса - около 4,3 тысячи квадратных метров.

Известно, что деятельность компании инвестора продолжается уже более двадцати лет. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, свое производственные площадки предприятие собирается перенести из Московской области в столицу. Это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет города на 65 миллионов рублей.

«Кроме того, благодаря современному оборудованию и применению новых технологий предприятие сможет нарастить объемы выпуска в 2,5 раза – до 1,2 тысячи единиц продукции в год», - добавил глава ведомства.

Напомним, инвесторы получают землю у города без торгов для МаИП с 2016 года. За пять лет, которые указываются при оформлении в договоре аренды, девелопер обязан полностью выполнить намеченный проект. С весны этого года по программе антикризисной поддержки бизнеса Москва выделяет землю для расширения производств в рамках МаИП по льготной ставке. Она составляет один рубль в год.