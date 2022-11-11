Гидрометцентр предупредил о дожде и до +9 градусах в Москве 11 ноября

В ночь на субботу в городе сохранится пасмурная погода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в пятницу, 11 ноября, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Днем температура поднимется до +7…+9 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление значительно не изменится и составит 751 мм ртутного столба, влажность – 93%. В ночь на субботу в городе сохранится пасмурная погода. Столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Днем в Москве потеплеет до рекордных +12 градусов. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что после резкого потепления в столицу вновь вернутся морозы. По словам синоптика Романа Вильфанда, уже в понедельник выпадет небольшой снег, а температура упадет сразу на десять градусов – до минус трех мороза.