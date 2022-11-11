Психолог Пономаренко назвала способы избежать лишних покупок в «черную пятницу»

В состоянии тревожности у человека возникает желание совершать импульсивные покупки Фото: Shutterstock

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, как не совершить импульсивные покупки во время «черной пятницы». Специалист порекомендовала заменить шоппинг другим видом досуга, сообщает агентство «Москва».

Эксперт посоветовала заранее планировать отдых и ввести в свой день особые ритуалы, способные поднять настроение. Это может быть поход в музей, прогулка по городу, встреча с друзьями и прочее.

«Удовольствие, как и работа, должны быть запланированы. Планируйте свой отдых. Мы часто идем на шопинг, чтобы отдохнуть. Поэтому вы должны знать, что вы будете делать в свои свободные часы», — пояснила она.

Психолог добавила: если вы все же решили пройтись по магазинам во время распродажи, то нужно захватить с собой список покупок и не отступать от него. Также можно позвать с собой на шоппинг знакомого с «холодной головой», который убережет вас от лишних трат.

Понамаренко объяснила, что желание совершить импульсивные покупки в «черную пятницу» связано с повышенной тревожностью. В таком состоянии человек скупает все подряд, даже то, что ему на самом деле не нужно.

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