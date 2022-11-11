В Москве вручили награды победителям студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы»

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития г. Москвы

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева объявила об итогах студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы». Его приурочили ко Дню экономиста. Организаторами стали Правительство Москвы совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова при поддержке Сбербанка России.

«Сегодня все мы заняты решением текущих важных вопросов, - заявила Мария Багреева на церемонии награждения победителей хакатона. - Государство работает над стабилизацией экономической ситуации, разрабатывает и внедряет меры поддержки. Компании перестраивают логистические цепочки, ищут доступное финансирование, реализуют проекты импортозамещения».

По ее словам, главное в сложившейся обстановке - сохранить стратегические фокусы развития, понимать дальнейшее развитие экономики и необходимые для этого шаги.

«В представленных на хакатоне студенческих проектах мы отметили много интересных идей для развития экономики нашего города, которые после дальнейшей проработки могут быть взяты на вооружение для реализации в Москве», - отметила столичный министр.

Лучший проект - у команды Российского технологического университета МИРЭА на тему раздельного сбора отходов и их переработки. Второе место - у команды Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова с проектом «MoscowOn» по учёту и оптимизации энергопотребления. Тройку лидеров замыкает команда Финансового университета при правительстве РФ с проектом «RoadmapforSuccess» о разработке и внедрении рекомендательной системы построения индивидуальных образовательных траекторий.

Теперь им предстоит стажировка в столичном Департаменте экономической политики и развития, Сбербанке России и Аналитическом центре Москвы.

«Хакатон показал, что привлечение студентов к решению социально-значимых вопросов является важной составляющей подготовки кадров для экономики России, поэтому такая работа безусловно будет продолжена», - подчеркнула Багреева.

За две недели студенты ведущих вузов России создали проекты на такие темы: стабилизация рынка труда и подготовка кадров для новой экономики Москвы, рациональное энергопотребление и экология, развитие аграрного сектора Новой Москвы.