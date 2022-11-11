Госинспекция по недвижимости присоединилась к проекту «Город заданий»

В будущем Госинспекция планирует дополнить задания и включить в них подтверждение факта демонтажа незаконных ограждений, шлагбаумов и построек Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Госинспекция по недвижимости запустила серию тематических заданий о законности объектов недвижимости и пресечении самостроя в рамках столичного проекта «Город заданий». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Проект «Город заданий» позволяет жителям столицы выполнять задания с пользой для города – например, фиксировать нарушения при помощи системы видеонаблюдения, проводить опросы и другие.

«В сентябре и октябре мы разместили свои 15 заданий – пригласили граждан подтвердить демонтаж незаконных объектов на территории Москвы и сделать фото по указанным адресам. К настоящему моменту более 80 участников выполнили поставленные задачи. Мы видим, что горожане активно подключаются к совместной работе и способствуют улучшению облика нашего города», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В будущем Госинспекция планирует дополнить задания и включить в них подтверждение факта демонтажа незаконных ограждений, шлагбаумов и пр.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, проект позволяет не только принимать участие в жизни города, но и получать баллы, которые затем можно обменять на поощрения на платформе «Активный гражданин».