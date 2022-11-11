Жителям Москвы помогут стать партнерами популярного сервиса доставки

Сотрудники центра «Моя работа» ответят на вопросы о самозанятости Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Онлайн-сервис доставки «СберМаркет» и московский центр занятости «Моя работа» подписали соглашение о сотрудничестве. Они помогут горожанам оформить самозанятость и стать партнерами ретейл-платформы всего за один день, сообщили на сайте столичной мэрии.

В Москве при поддержке службы занятости с начала года более 11,5 тыс. человек получили статус самозанятого. Показатель возрос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Чаще всего соискатели хотят работать в сегменте gig-экономики. Так можно самостоятельно создавать график и влиять на размер зарплаты. Город поддерживает эту тенденцию и приглашает к сотрудничеству маркетплейсы и агрегаторы.

Представители онлайн-сервиса проведут с соискателями встречу и расскажут о деятельности своей компании, а сотрудники центра «Моя работа» ответят на вопросы о самозанятости. Затем пройдет инструктаж по работе и постановка на учет. Кандидат сможет принимать заказы на следующий день.

В проекте самозанятым предоставляют скидки на питание, аренду техники, мобильную связь, обслуживание автомобилей и прочее. Кроме того, у участников есть возможность корпоративного обучения.

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