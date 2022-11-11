Княжевская: Почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги рассмотрены Москомархитектурой с начала года

Строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заявок от застройщиков в Москомархитектуру на оказание госуслуг за год увеличилось более чем на 12%. Это показывает, что активность среди девелоперов столицы продолжает расти, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«С начала года специалисты Мосмкомархитектуры обработали 48678 заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет», - подчеркнула Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры отметила, что наиболее востребованными среди застройщиков остаются такие услуги, как ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.

По словам вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас все основные государственные услуги в сфере строительства переведены в электронный вид. В том числе, онлайн можно оформить земельный участок, а также получить разрешение на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

«Деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти. Проведена работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов», - уточнил вице-мэр столицы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что даже в условиях давления западных санкций инвестиции в строительную отрасль столицы стабильно растут. Реализация девелоперских проектов в Москве продолжается, несмотря на экономические сложности. С начала 2022 года столичные власти одобрили строительство более 17,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Более того, уже сегодня в столице введено больше недвижимости, чем планировалось изначально: с начала года сданы в эксплуатацию объекты различного назначения суммарной площадью почти 9,5 миллионов квадратных метров», – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Постоянный интерес застройщиков к новым проектам объясняется их высокой доходностью, а также условиями, созданными для работы девелоперов. Речь идет о мерах поддержки, разработанных правительством города для застройщиков.

В начале ноября Москва досрочно выполнила план по строительству жилья: с начала 2022 года в городе было введено более 5 тысяч квадратных метров. Это почти 6% от всего объема жилья, которое возводится в России.