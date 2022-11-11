Синоптик Макарова спрогнозировала рекордное тепло в Москве 12 ноября

Москва будет находиться в теплом секторе циклона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в субботу, 12 ноября, прогнозируется рекордное тепло: воздух прогреется до +10…+12 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы, сообщают «Известия» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Синоптик пояснила, что ближайшее время столица попадет в теплый сектор циклона. В области столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. Однако будет дуть сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

По словам Макаровой, в субботу дневная температура может обновить максимум 12 ноября. Сейчас рекорд составляет +9,3 градуса и принадлежит 2010 году

Однако в воскресенье с прохождением холодного фронта в столичном регионе похолодает. К вечеру в Москве будет до +2 градусов, а в Подмосковье до +1 градуса. Возможен небольшой дождь и снег.

«В воскресенье на фоне понижения температуры к вечеру уже вполне могут примешиваться к дождю небольшие по интенсивности осадки, может быть, какая-то крупа и даже снежинки, сначала мокрые, потом, ночью, местами уже просто небольшой снег прогнозируется», — отметила метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 11 ноября ожидается небольшой дождь и до +9 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.