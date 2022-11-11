РИА Новости: блогера Юлию Максимовскую задержали в Москве за посещение ресторана с ножом

Инцидент в ресторане произошел еще в среду, 9 ноября. Юлия Максимовская пришла в ресторан на западе столицы, вооружившись ножом. Блогер вела себя неадекватно. Фото: СОЦСЕТИ

В Москве сотрудники полиции задержали трэш-блогера Юлию Максимовскую, которая пришла в одну из точек общепита с ножом. По предварительным данным, девушка угрожала кому-то из гостей заведения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ее задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)», — уточнил собеседник агентства.

Инцидент в ресторане произошел еще в среду, 9 ноября. Юлия Максимовская пришла в ресторан на западе столицы, вооружившись ножом. Блогер вела себя неадекватно.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что девушка ходила с ножом по общепиту и искала «кудрявого мальчика». Якобы его она хотела зарезать.

Напомним, Юлия Максимовская – это трэш-блоггер из Пензы, которая получила известность благодаря своим скандальным роликам в соцсетях, в частности в Telegram. В своих видео девушка ведет себя максимально эпатажно.

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