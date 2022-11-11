Жена священнослужителя из храма Москвы рассказала о разделении обязанностей в семье

Семейная пара не разделяет домашние обязанности на мужские и женские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супруга клирика столичного храма Алина Бабкина рассказал о том, как в их семье разделают домашние обязанности. По словам женщины, они с мужем по очереди готовят, убираются и сидят с детьми, сообщает «Мослента».

По ее словам, им с супругом нравится делать все вместе. Семейная пара мыслит современно и не разделяет домашние обязанности на мужские и женские.

«Что у кого лучше получается, тот это и забирает под свою ответственность. Например, муж гораздо более требователен к порядку в доме, и он понимает: если для него это настолько важно, он должен быть к этому причастен», — уточнила она.

Бабкина считает, что в быту лучше всего проявляется любовь. Например, если кто-то устает, второй человек обязательно приходит на помощь. «Мы всегда друг у друга на подхвате», — призналась она.

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