Москвичи предложили 1176 идей по развитию столичного зоопарка

Администрация Московского зоопарка реализует 46 лучших идей Фото: Иван МАКЕЕВ

С 25 по 31 октября на платформе «Город идей» москвичи могли оставить предложения по работе Московского зоопарка, и в результате организаторы получили 1176 идей, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Всего участие в проекте приняли 32,5 тысячи горожан.

Каждая пятая идея при этом - 225 из общего числа - касалась развития телеграм-канала Московского зоопарка. Ознакомившись с ними, организаторы решили создать бота, который бы отвечал на вопросы пользователей о графике работы зоосада, стоимости билета и программах.

201 предложение оказалось связано с развитием образовательных программ учреждения. Посетители высказались за развитие маршрутов, которые позволяют ближе познакомиться с миром животных. Также пользователи высказывались на тему программ лояльности, фотовыставки, мобильного приложения, сообщества посетителей.

По итогам опроса будет реализовано 46 лучших идей. В том числе создадут аудиогид, позволяющий больше узнать об обитателях зоопарка Москвы.

А ранее KP.RU рассказал о планах Московского зоопарка в следующем году возвести на старой территории вольерный комплекс для снежных барсов. Две пары этих животных пока обитают в питомнике и гости не могут их увидеть.