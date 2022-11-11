Ефимов: В Москве объем производства промпредприятий вырос на 7,4%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РБК ТВ заявил о росте промышленного производства в столице. В сегодняшней ситуации компании с успехом справляются с работой, прежде всего в том, что касается поставок сырья, комплектующих и оборудования. В результате в промышленном производстве сохраняется положительная динамика.

«В январе – сентябре 2022 года московские предприятия нарастили объем выпуска на 7,4 процента, - отметил заммэра. - Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

По его словам, в целом промышленное производство в городе только за сентябрь увеличилось на 17,9 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее. А на обрабатывающих предприятиях рост составил 20,2 процента.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что стимуляции развития всех отраслей промышленности способствует предложенный городом бизнесу пакет мер системной и антикризисной поддержки.

«Положительная динамика по итогам девяти месяцев отмечена в ряде категорий, - уточнил глава ведомства. - В несколько раз увеличилось производство одежды, игрушек. При этом наблюдается существенный рост выпуска медицинского и электрического оборудования, печатных плат».