Приезжий мужчина спрыгнул на пути в метро Москвы за потерянным чужим смартфоном Фото: ГУ МВД по Москве

В московском метро приезжий 38-летний мужчина спрыгнул с платформы на пути, чтобы подобрать замеченный им смартфон. Как он позже заявил ни продавать, ни возвращать пропажу хозяину он не планировал. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Инцидент произошёл на станции «Новогиреево» Калининской линии. Мужчина подобрал смартфон и просто уехал, однако как оказалось, это устройство уже несколько дней искали полицейские, которые получили заявление о пропаже от 37-летней жительницы столицы. Смартфон потерял её несовершеннолетний сын, а стоимость гаджета оценили в 19 тыс. рублей.

Правоохранителям понадобилось также несколько дней на то, чтобы установить личность мужчины и место его жительства, после чего он был задержан, а телефон изъят и возвращён владельцу. Приезжий же экстремал стал фигурантом уголовного дела, и пока что находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве школьник засмотрелся в смартфон и упал с платформы на пути в метро.