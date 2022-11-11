Собянин утвердил механизм предоставления гарантий на инвестиции в крупные проекты города

Правительство Москвы предоставит инвесторам новые меры поддержки. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил правила заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В частности, глава города утвердил механизм предоставления гарантий на инвестиции в крупные проекты столицы. Благодаря этому решению правительства Москвы инвесторы получат новые меры поддержки, что в конечном итоге благоприятно скажется на экономике города. Общий объем инвестиций в реализацию таких проектов составляет около 24 миллиардов рублей.

«Правительство Москвы утвердило порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является города Москва, а также перечень нормативных правовых актов, к которым может быть применена так называемая «стабилизационная оговорка». Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В соответствии с законодательством региональные соглашения о защите и поощрении капиталовложений могут заключаться при реализации проектов в таких сферах экономики города, как или модернизация транспортно-логистических центров и аэровокзалов, развитие общественного транспорта, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, цифровая экономика, охрана окружающей среды, пищевая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. При этом организация, реализующая проект по региональным СЗПК, должна вложить в него не менее 200 миллионов рублей. В случае реализации проекта по федеральным СЗПК сумма инвестиций должна составить от 750 миллионов рублей и более в зависимости от отрасли.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений включает две основных меры поддержки инвесторов: «стабилизационную оговорку» и компенсацию затрат. «Стабилизационная оговорка» - это гарантия неухудшения законодательства, которое применяется в рамках инвестиционного проекта, в течение всего срока его реализации. Частичная компенсация затрат, понесенных инвестором, предоставляется ему в случае соблюдении определенных требований к финансовой эффективности проекта.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, утверждение порядка заключения региональных соглашений и перечня нормативных правовых актов для применения «стабилизационной оговорки» позволят расширить использование соглашения о защите и поощрении капиталовложений как эффективного инструмента привлечения инвестиций в экономику столицы.

Ранее Сергей Собянин утвердил среднесрочный прогноз социально-экономического развития Москвы на 2023-2025 годы. Несмотря на давление западных санкций, столице удалось сохранить высокую инвестиционную активность. Ожидается, что в конце 2022 года объем инвестиций в основной капитал достигнет 5,3 триллионов рублей. В 2023-2025 годах эксперты предсказывают рост инвестиций на 7,2%-7,9% в год.