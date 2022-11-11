Пятерых человек задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на востоке Москвы

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали пятерых подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти двух мужчин. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело одного из убитых обнаружили у жилого дома в 1-м Электрозаводском переулке 5 ноября. Мужчину выбросили с четвертого этажа. На погибшем есть гематомы и ссадины на лице. Немного позднее в квартире на четвертом этаже нашли еще один труп, также мужчины.

Уточняется, что оба убитых – приезжие. Одни из них зарегистрирован в Ростовской области, на вид ему около 50 лет, судим не был. Второй мужчина – родом из Тамбовской области, ему примерно 40-45 лет, был судим за убийство и кражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК.

Ранее KP.RU сообщал, что бездомного задержали по подозрению в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москве. Труп нашли вечером 9 ноября в заброшенной помещении.