Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала на северо-востоке Москвы

На месте старых промышленных зданий в Ростокино построят новые жилые дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На северо-востоке столицы появится современный жилой квартал: мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект строительства нового жилья в Ростокино. Многоэтажки появятся на месте старых складов, гаражей и бывших промышленных зданий.

«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 82,93 га в районе Ростокино (СВАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Жилой квартал появится на территории, расположенной между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, улицей Вильгельма Пика и парком «Яуза». Сейчас большую ее часть занимают устаревшие здания, которые используются для промышленных, коммунальных и складских нужд. По проекту их месте возведут современные жилые дома, в том числе жилье для переселения москвичей по программе реновации. Кроме того, в этом районе будут построены школа на тысячу человек, детский сад на 350 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и торговый центр. Общая площадь застройки составит более полумиллиона квадратных метров, в том числе 453 тысячи квадратных метров жилья,

«Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе улицы Докукина, 1-го проезда Леонова, а также продление Проектируемого проезда №911, строительство новых улиц, проездов и пешеходного перехода через Северо-Восточную хорду и пути МЦК, организацию парковочного пространства», - уточнили в пресс-службе.

Проект также предусматривает развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, строительство распределительно-трансформаторного пункта и восьми встроенных трансформаторных подстанций.

Новый проект позволит создать комфортные условия для жизни более семи тысяч человек. В ходе его реализации будут созданы 1400 новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития семи бывших промзон в разных районах Москвы. Новыми кварталами будут застроены бывшие промышленные территории «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт», «Северянин» и промзона на улице Кусковская. Сейчас эти площадки заняты в основном устаревшими складами, автостоянками и автомойками, гаражами, а также пунктами приема металлолома. На их месте построят жилые дома (в том числе по программе реновации), офисные и общественные здания, физкультурно-оздоровительные комплексы, торговые центры, кафе.

Так, например, промзона «Северянин» общей площадью 27,19 га расположена на северо-востоке Москвы в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе. Здесь будут построены современные жилые кварталы, школы, дет сады, ФОК с бассейном и катком, поликлиника и храм. В результате реализации проекта будет создано 2,5 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около 49,8 миллиардов рублей.