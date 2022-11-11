Посетителей в костюмах волшебника 18 ноября бесплатно пустят в «Зоосад в вотчине Деда Мороза»

Вход в зоосад будет бесплатным для гостей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Зоосад в вотчине Деда Мороза» - филиал Московского зоопарка под Великим Устюгом – 18 ноября гости могут посетить бесплатно. Главное условие – нужно прийти в костюме Снегурочки или Деда Мороза. Его можно купить или сделать своими руками, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Уточняется, что принять участие в акции смогут лишь те, у кого будет полный комплект наряда: для Деда Мороза – шуба, шапка, борода и посох, а для Снегурочки – шубка, кокошник или шапка и косы.

В филиале столичного зоопарка проживает более 400 видов птиц и животных, в том числе и краснокнижных. Здесь можно лис, медведей, оленей, белок, а также верблюдов, альпаку, африканских страусов, осликов и даже красного волка. В зоосаде также обитают журавли, черные лебеди, орлы, филин, белые аисты и другие пернатые.

Ранее KP.RU сообщал, что Дед Мороз пригласил московских детей на свой день рождения. Празднование пройдет 19 и 20 ноября в усадьбе на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».