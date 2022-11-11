Дептранс Москвы опубликовал график движения экспресс-автобусов до аэропорта Домодедово Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Опубликован график отправлений экспресс-автобусов, следующих от станции метро «Домодедовская» в аэропорт Домодедово и обратно. Сообщается, что закрытие участка между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии не повлияет на их расписание. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Экспресс-автобусы до Домодедово будут отправляться каждые 20 минут, с 05:10 до 00:30 от аэропорта до метро, и с 05:50 до 22:30 от метро до терминалов. Время в пути, как правило, составляет около 40 минут. При этом в случае если дороги будут свободны, доехать до аэропорта можно и за 20 минут.

В период закрытия участка Замоскворецкой линии нужно заранее знать альтернативные способы добраться до станции «Домодедовская». Таковых в ведомстве предлагают три: автобусы е85 и КМ2, а также на метро по жёлтой ветке, от «Чкаловской» до «Красногвардейской», затем с пересадкой на «Зябликово», и проехать одну остановку в сторону центра.

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