В этом году выросло количество заявок на госуслуги в Москомархитектуру

Столичные застройщики активно обращаются в Москомархитектуру за государственными услугами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные застройщики активно обращаются в Москомархитектуру за государственными услугами. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в этом году специалисты ведомства уже приняли от них 48678 заявок на разные госуслуги.

«Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, - отметила Княжевская. - Это означает, что строительная активность в Москве несмотря на общие экономические трудности остается высокой и даже растет».

По ее словам, чаще всего заявителям требовались такие услуги, как ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, на сегодня в онлайн перешли все основные государственные услуги в сфере строительства. Список широкий - от оформления земельного участка и получения разрешения на строительства до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

«Деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти», - подчеркнул заммэра.

По его словам, выполнена также оцифровка и структурирование градостроительных и разрешительных документов.