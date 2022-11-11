Незаконную регистрацию 290 человек в двухкомнатной квартире в Москве пресекла прокуратура

Незаконную прописку 290 человек в двухкомнатной квартире в Москве пресекла прокуратура Фото: "КП" Архив

В Москве была обнаружена квартира, поделённая сразу на 320 микродолей, при общей площади помещений в 43,3 квадратных метра. В ней были зарегистрированы аж 290 человек, что ожидаемо привлекло внимание надзорных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на столичную прокуратуру.

Двухкомнатная квартира, находящаяся на улице Маршала Новикова, была поделена на доли, а одна из этих долей ещё и раздроблена на 320 крохотных частей, 286 из которых с декабря 2021 до апреля 2022 года, на основании договоров дарения, приобрели разные граждане. Само собой, покупка осуществлялась исключительно ради возможности регистрировать на территории Москвы себя и своих друзей, родственников и знакомых.

Всего в этой квартире успели зарегистрировать 290 человек, прежде чем деятельность пресекли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а прокуратура обратилась в суд, с требованием признать все договоры дарения недействительными.

По итогу все номинальные жильцы из квартиры были выселены, их документы признали не имеющими силы, а права собственности прекращены. Однако расследование уголовного дела продолжается.

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