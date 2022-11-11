Риэлторы рассказали, во сколько обойдется аренда коттеджей и глэмпингов на Новый год в Московской области Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

До Нового года остается совсем мало времени, и россияне уже начинают задумываться, где провести праздничные дни.

По данным сервиса бронирований Tvil.ru, в топ-8 самых популярных направлений для встречи Нового года вошли Раменское, Домодедово, Пушкино, Горки-10, Можайск, Яхрома, Рублево и деревня Ивановка. Арендовать здесь дом под ключ на праздники можно от 10 до 32 тысяч рублей за сутки.

В ноябре интерес к аренде загородной недвижимости в Подмосковье вырос в пять раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот реальных броней фиксируется меньше.

Годом ранее спросом пользовались коттеджи на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, стоимость которых в сутки могла доходить до миллиона рублей.

- В этом году объекты недвижимости по престижным направлениям стоят от 50 до 60 тысяч рублей в сутки. К тому же, нужно внести депозит за пару дней, – рассказывает РИАМО директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Эксперт по недвижимости, руководитель ИП Юсупов Артур отмечает, что цена зависит от дома, который получит заказчик. Наличие сауны, бани, зоны барбекю и площадки для отдыха повышает цену.

Причем в непраздничные дни стоимость суток может составлять порядка семи тысяч рублей, а вот в период большого спроса доходить до 50-100 тысяч рублей.

Один из самых бюджетных вариантов на Новый год-2023 – глэмпинг в Подмосковье. Его можно арендовать за 21 тысячу рублей в сутки. Загородные дома пока еще предлагают варианты по 9 тысяч рублей в сутки. А самые доступные коттеджи пока имеются в Раменском. Здесь можно найти хороший вариант на компанию из 12 человек примерно за 14 тысяч рублей.

Таунхаусы на Новой Риге обойдутся примерно в 30 тысяч рублей за сутки.

Член Общественного совета Ростуризма Денис Полунчуков рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что новогодней столицей России в этом году стал Новороссийск. Город будет украшен по концепции «Вся Россия в моем городе», где каждый район будет представлять собой федеральные округа страны. Кроме того, в Новороссийске пройдет первый Всероссийский съезд Дедов Морозов, рождественские гуляния, фестивали сибирской бани и Снежных Баб.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в декабре. декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, передает "Москва 24".