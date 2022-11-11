Осторожная орешниковая соня попала в объектив фотоловушки в Москве

Сразу две орешниковые сони попали в объектив фотоловушки. Фото: кадр из видео

В объектив фотоловушки департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы попали сразу несколько орешниковых сонь. Уникальными кадрами представители подразделения мэрии Москвы поделились в соцсетях.

- Орешниковая соня - маленький осторожный зверёк. Это редкий вид, включённый в Красную книгу Москвы, — отметили представители департамента.

Орешниковые сони живут очень скрытно, что им легко удается благодаря мелким размерам тела. Они прячутся в кронах деревьев. Активность проявляют ночью По этим причинам заметить орешниковую соню в столичном парке днем практически невозможно.

Ранее KP.RU опубликовал кадры с любопытным лисенком, который решил изучить фотоловушку, установленную на территории одного из лесных массивов Новой Москвы. Любознательный зверек тщательно обнюхал объектив камеры, обеспечив забавные кадры.