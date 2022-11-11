Процедуру получения пропусков для грузовиков упростят в Москве с 15 ноября 2022 года Фото: Shutterstock

В Москве с 15 ноября процедуру получения пропусков для грузовых автомобилей упростят. Сроки оформление сократятся, а нагрузка на логистические компании снизиться, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, выдавать пропуска будут на все транспортные средства из заявки, которые соответствуют требованиям, вне зависимости от наличия неточностей по сведениям других грузовиков. Кроме того, на машину с электродвигателем можно будет получить пропуск для движения по Москве.

Еще одно нововведение – водители грузовика с дневным пропуском смогут использовать этот документ и в ночное время. Также выдавать спецразрешения на проезд крупногабаритных и тяжеловесных грузовиков по столицы начнут в ЦОДД. Эта услуга появится на городском портале mos.ru.

«Меры помогут снизить операционные издержки предприятий и упростить процедуру получения пропуска для организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что Дептранс Москвы опубликовал график движения экспресс-автобусов до аэропорта Домодедово. На время закрытие зеленой ветки метро изменений в расписании не будет.